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14.08.201710:19
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    Киев

    В Киеве на частном дворе произошел взрыв

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    Как сообщает полиция Киева, неизвестные лица бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1". Следователи начали два уголовных производства, правоохранители устанавливают причастных лиц.
    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В ночь на 13 августа на частном дворе в Дарницком районе столицы прогремел взрыв, сообщает столичная полиция в Facebook. Отмечается, что около 1 часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве.

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    На месте происшествия выяснилось, что неизвестные лица бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1".

    Охранник, который находился в доме, рассказал, что ночью услышал сильный звук, выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежденный осколками фасад здания. Следователи начали два уголовных производства, правоохранители устанавливают причастных лиц.

    Ранее сообщалось, что в районном центре Кринички Днепропетровской области 55-летний местный житель развлекался бросанием гранат в пруд.

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