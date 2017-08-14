В Киеве на частном дворе произошел взрыв

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В ночь на 13 августа на частном дворе в Дарницком районе столицы прогремел взрыв, сообщает столичная полиция в Facebook. Отмечается, что около 1 часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве.

На месте происшествия выяснилось, что неизвестные лица бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1".

Охранник, который находился в доме, рассказал, что ночью услышал сильный звук, выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежденный осколками фасад здания. Следователи начали два уголовных производства, правоохранители устанавливают причастных лиц.

Ранее сообщалось, что в районном центре Кринички Днепропетровской области 55-летний местный житель развлекался бросанием гранат в пруд.