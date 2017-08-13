В Киеве в частный двор бросили гранату

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В частном дворе в Дарницком районе Киева в воскресенье прогремел взрыв, вероятно, гранаты, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

При этом сообщается, что пострадавших нет.

"Около 1 часа ночи в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о взрыве на частном дворе. По прибытии на место следственно-оперативной группы и взрывотехников, правоохранители выяснили: неизвестные бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1". При этом охранник, который находился в доме, рассказал, что ночью услышал сильный звук, он выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежденный осколками фасад здания", — говорится в сообщении.

Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия осколки для проведения исследования.

В полиции также сообщают, что по данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начаты два уголовных производства: по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в районном центре Кринички Днепропетровской области 55-летний местный житель развлекался бросанием гранат в пруд.