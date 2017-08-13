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13.08.201711:36
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    Киев

    В Киеве нетрезвой за рулем задержали сотрудницу Верховного суда - СМИ

    (обновлено: )10110
    При прохождении теста на алкоголь, который показал 2,66 промилле, оказалось, что женщина, представившаяся сотрудницей Верховного суда Украины, находится в нетрезвом состоянии.
    Задержание нетрезвой сотрудницы Верховного суда Украины
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Стеценко правоохранители задержали автомобиль, за рулем которого находилась женщина в нетрезвом состоянии. Она представилась как сотрудница Верховного суда Украины.

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    Об этом сообщает Киев. Оперативный на своей станице в Facebook.

    "На улице Стеценко за нарушение правил дорожного движения экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Chevrolet, по манере парковки сразу стало понятно, что что-то не так. За рулем сидела женщина, которая признала, что едет со дня рождения, где выпила одну бутылку пива. Но тест показал 2,66 промилле", — сообщает Киев. Оперативный.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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