В Киеве нетрезвой за рулем задержали сотрудницу Верховного суда - СМИ

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Стеценко правоохранители задержали автомобиль, за рулем которого находилась женщина в нетрезвом состоянии. Она представилась как сотрудница Верховного суда Украины.

Об этом сообщает Киев. Оперативный на своей станице в Facebook.

"На улице Стеценко за нарушение правил дорожного движения экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Chevrolet, по манере парковки сразу стало понятно, что что-то не так. За рулем сидела женщина, которая признала, что едет со дня рождения, где выпила одну бутылку пива. Но тест показал 2,66 промилле", — сообщает Киев. Оперативный.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.