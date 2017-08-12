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    Киев

    В "Свободе" заявили о нападении на депутата Киевсовета

    (обновлено: )6420
    Как заявляют в политсиле, инцидент произошел вечером 11 августа. Депутата госпитализировали после того, как его ударили по голове железной трубой.
    Флаги партии Свобода и БЮТ
    RIA News Тимур Ибраимов

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Во время акции против незаконной застройки в Днепровском районе столицы неизвестные напали на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко, сообщила пресс-служба Всеукраинского объединения "Свобода".

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    пресс-служба СБУ
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    Как заявляют в политсиле, инцидент произошел вечером 11 августа.

    "Подкравшись сзади, злодей ударил свободовца по голове железной трубой", — говорится в сообщении.

    Депутата госпитализировали, врачи наложили ему несколько швов.

    Напомним, 7 августа в Миргороде Полтавской области скончался местный депутат от ВО "Свободы" Олег Супруненко, который на протяжении трех недель боролся за жизнь после жестокого избиения.

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