В "Свободе" заявили о нападении на депутата Киевсовета

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Во время акции против незаконной застройки в Днепровском районе столицы неизвестные напали на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко, сообщила пресс-служба Всеукраинского объединения "Свобода".

Как заявляют в политсиле, инцидент произошел вечером 11 августа.

"Подкравшись сзади, злодей ударил свободовца по голове железной трубой", — говорится в сообщении.

Депутата госпитализировали, врачи наложили ему несколько швов.

Напомним, 7 августа в Миргороде Полтавской области скончался местный депутат от ВО "Свободы" Олег Супруненко, который на протяжении трех недель боролся за жизнь после жестокого избиения.

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