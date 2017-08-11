В борьбе с жарой. На улицах Киева появились охлаждающие рамки

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Охлаждающие рамки установлены на улицах Киева в связи с жарой, сообщает в пятницу пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По прогнозам синоптиков, в столице будет наблюдаться жаркая погода. КО "Киевзеленстрой»" стало инициатором проекта "охлаждающая рамка". Специалисты коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений смонтировали и установили 17 рамок. На "охлаждения" по шесть часов расходуется 1 куб. м воды на 1 рамку", — сказано в сообщении.

Материалом для них стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также к конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей.

kievcity.gov.ua Охлаждающие рамки для киевлян в жару

Рамки-распылители установлены:

Голосеевский район — парк "Голосеевский";

Дарницкий район — парк "Позняки", сквер имени Кошица;

Деснянский район — парки "Молодежный" и "Деснянский";

Днепровский район — парки "Тельбин" и "Победа";

Оболонский район — сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко;

Печерский район — Мариинский парк;

Подольской район — Куреневский парк и Красная Пресня;

Святошинский район — парк "Совки";

Соломенский район — парк им. Островского, парк "Отрадный";

Шевченковский район — парк имени Т. Шевченко, сквер имени Гончара.

Ранее международная группа экспертов сообщила, что, согласно результатам исследования, ближе к концу текущего столетия число жертв аномальной жары может вырасти до 150 000 человек в год.