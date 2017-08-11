В борьбе с жарой. На улицах Киева появились охлаждающие рамки

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Охлаждающие рамки установлены на улицах Киева в связи с жарой, сообщает в пятницу пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
"По прогнозам синоптиков, в столице будет наблюдаться жаркая погода. КО "Киевзеленстрой»" стало инициатором проекта "охлаждающая рамка". Специалисты коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений смонтировали и установили 17 рамок. На "охлаждения" по шесть часов расходуется 1 куб. м воды на 1 рамку", — сказано в сообщении.
Материалом для них стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также к конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей.
Рамки-распылители установлены:
Голосеевский район — парк "Голосеевский";
Дарницкий район — парк "Позняки", сквер имени Кошица;
Деснянский район — парки "Молодежный" и "Деснянский";
Днепровский район — парки "Тельбин" и "Победа";
Оболонский район — сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко;
Печерский район — Мариинский парк;
Подольской район — Куреневский парк и Красная Пресня;
Святошинский район — парк "Совки";
Соломенский район — парк им. Островского, парк "Отрадный";
Шевченковский район — парк имени Т. Шевченко, сквер имени Гончара.
Ранее международная группа экспертов сообщила, что, согласно результатам исследования, ближе к концу текущего столетия число жертв аномальной жары может вырасти до 150 000 человек в год.