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    Киев

    В борьбе с жарой. На улицах Киева появились охлаждающие рамки

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (175)

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    Материалом для рамок стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. К конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей.
    Охлаждающие рамки для киевлян в жару
    kievcity.gov.ua

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Охлаждающие рамки установлены на улицах Киева в связи с жарой, сообщает в пятницу пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

    "По прогнозам синоптиков, в столице будет наблюдаться жаркая погода. КО "Киевзеленстрой»" стало инициатором проекта "охлаждающая рамка". Специалисты коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений смонтировали и установили 17 рамок. На "охлаждения" по шесть часов расходуется 1 куб. м воды на 1 рамку", — сказано в сообщении.

    Материалом для них стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также к конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей.

    kievcity.gov.ua
    Охлаждающие рамки для киевлян в жару

    Рамки-распылители установлены:

    Голосеевский район — парк "Голосеевский";

    Дарницкий район — парк "Позняки", сквер имени Кошица;

    Деснянский район — парки "Молодежный" и "Деснянский";

    Днепровский район — парки "Тельбин" и "Победа";

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    РИА Новости Украина
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    Оболонский район — сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко;

    Печерский район — Мариинский парк;

    Подольской район — Куреневский парк и Красная Пресня;

    Святошинский район — парк "Совки";

    Соломенский район — парк им. Островского, парк "Отрадный";

    Шевченковский район — парк имени Т. Шевченко, сквер имени Гончара.

    Ранее международная группа экспертов сообщила, что, согласно результатам исследования, ближе к концу текущего столетия число жертв аномальной жары может вырасти до 150 000 человек в год.

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