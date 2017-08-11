Прыгал на капот и бил кулаками. Неизвестный напал на авто киевлянки

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Киеве посреди дороги неизвестный напал на автомобиль киевлянки, сообщают "Ведомости".

"Я ехала в крайней правой полосе для движения автомобильного транспорта с скоростью 40 км/ч. Готовилась к правому повороту. Эта особа обогнала меня справа (по линии движения с ограничением "только для автобусов и общественного транспорта") на бешеной скорости, заняв мою полосу впереди моего авто на дистанции в 0,5 м. И резко затормозила передо мной", — говорит женщина.

Произошел инцидент в центре города на ул. Большой Васильковской, там мужчина, ругаясь матом, бил машину местной жительницы кулаками, сломал все омыватели стекла, хотел попасть в авто через багажное отделение, вырвал руками задние номерные знаки. Потом прыгнул на капот и бил кулаками по лобовому стеклу.

В результате пострадавшая вызвала на место сотрудников полиции, которым тот говорил, "что спешил, то был в состоянии аффекта…потом прощения просил…после хотел меня покормить", отметила владелица авто.

Ведомости Неизвестный напал на авто киевлянки

Женщина не исключает того варианта, что неизвестный хотел выманить её из транспортного средства, а после угнать его, передает у себя в Facebook dtp.kiev.ua.

Ведомости Неизвестный напал на авто киевлянки