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    Киев

    Прыгал на капот и бил кулаками. Неизвестный напал на авто киевлянки

    (обновлено: )14310
    Инцидент произошел в Киеве на ул. Большой Васильковской. Мужчина, ругаясь матом, бил машину местной жительницы кулаками, сломал все омыватели стекла, хотел попасть в авто через багажное отделение, вырвал руками задние номерные знаки.
    Неизвестный напал на авто киевлянки
    Ведомости

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Киеве посреди дороги неизвестный напал на автомобиль киевлянки, сообщают "Ведомости".

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    "Я ехала в крайней правой полосе для движения автомобильного транспорта с скоростью 40 км/ч. Готовилась к правому повороту. Эта особа обогнала меня справа (по линии движения с ограничением "только для автобусов и общественного транспорта") на бешеной скорости, заняв мою полосу впереди моего авто на дистанции в 0,5 м. И резко затормозила передо мной", — говорит женщина.

    Произошел инцидент в центре города на ул. Большой Васильковской, там мужчина, ругаясь матом, бил машину местной жительницы кулаками, сломал все омыватели стекла, хотел попасть в авто через багажное отделение, вырвал руками задние номерные знаки. Потом прыгнул на капот и бил кулаками по лобовому стеклу.

    В результате пострадавшая вызвала на место сотрудников полиции, которым тот говорил, "что спешил, то был в состоянии аффекта…потом прощения просил…после хотел меня покормить", отметила владелица авто.

    Ведомости
    Неизвестный напал на авто киевлянки

    Женщина не исключает того варианта, что неизвестный хотел выманить её из транспортного средства, а после угнать его, передает у себя в Facebook dtp.kiev.ua.

    Ведомости
    Неизвестный напал на авто киевлянки
    Ранее сообщалось, что четыре парня напали на полицейских во время несения службы на окраине поселка Цебриково в Одесской области и угнали их автомобиль. 

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