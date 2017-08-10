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    Киев

    Конфликт из-за автостоянки в Киеве: в ход пошла тяжелая техника

    (обновлено: )22140
    Сообщается, что на территорию автостоянки по адресу Стальского, 29, где недавно стояли машины запустили тяжелую технику, которая уничтожает все на своем пути.
    На месте конфликта киевлян со строителями
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы продолжается конфликт вокруг автомобильной стоянки, которая принадлежит кооперативу "Дружба".

    "На территорию, где недавно стояли машины запустили тяжелую технику. Она уничтожает все на своем пути. Помимо этого, работают эвакуаторы. Они вывозят автомобили, владельцы которых по тем или иным причинам не смогли забрать их, в неизвестном направлении. Местные жители сообщают, что за данный участок уплачено земельный налог, по производству еще продолжаются судебные заседания, однако никого из власти это не интересует. Они уверены, что всем управляет руководство гипермаркета "Эпицентр", — сообщает Киев.Оперативный.

    Киев Оперативный
    На месте конфликта киевлян со строителями

    Ранее сообщалось, что около 50 человек начали резать забор кооператива "Дружба", который находится на улице Стальского, 29. Местные жители назвали происходящее "рейдерским захватом".

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