В Киеве установили забор вокруг парка, идет вырубка деревьев - соцсети

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева на территории парковой зоны днем в четверг проходит вырубка деревьев, сообщает блогер Евгений Чурсин.

"Киев. Голосеевский район. Теремки 2. Улица Касияна, 3а (за церковью). Парковую зону оградили забором, и бензопилами вырезают деревья", — пишет он на своей странице в Facebook.

Евгений Чурсин/Facebook, 10 августа 2017

В комментариях к своему посту блогер добавил, что на место были вызваны правоохранители, однако они только зарегистрировали заявление.

"Вызывали, они просто принимают заяву и вообще говорят, чтобы вызвать СОГ (следственно-оперативная группа — Ред.), заяву должен писать…владелец земли!" — добавил Чурсин.

Евгений Чурсин/Facebook Вырубка деревьев в парковой зоне в Голосеевском районе Киева, 10 августа 2017

Накануне на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы местные жители парализовали движение возле скандального строительства АЗС. В акции протеста принимают участие около 100 человек. Она продолжается и в четверг.

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В среду киевляне перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями произошли стычки.

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На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе. Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.