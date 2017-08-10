Смертельный туризм. Под Киевом женщина скатила авто и задавила друга

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Вышгородском районе Киевской области женщина по неосторожности раздавила машиной товарища, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Сегодня ночью на реке Десна возле села Воропаев Вышгородского района произошел несчастный случай. На месте происшествия полицейские выяснили, что компания туристов, которая остановилась на побережье водоема, пошла отдыхать. Двое мужчин спали в палатке и жена одного из товарищей находилась неподалеку в автомобиле, который стоял на холме. Когда женщина вышла из машины, авто начало катиться вниз на палатку, где спали мужчины. Они проснулись, и один из туристов попытался остановить транспортное средство, но поскользнулся и попал под колеса. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — сообщает подробности полиция.

Нацполиция Киевской области, facebook На месте происшествия в Киевской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП на трассе Киев-Ковель в Сарненском районе, погибла беременная женщина, а также оба водителя, и еще двое пассажиров. Кроме того, трое пострадавших детей попали с травмами в больницу.