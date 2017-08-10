В Киеве продолжаются "бои" за АЗС: строят баррикады, движение заблокировано

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Протестующие против строительства автозаправочной станции перекрыли движение и построили баррикады на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева, сообщают "Украинские Новости".

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"По словам активистов, они начали возводить баррикады вечером 9 августа. Утром в четверг движение транспорта по улице Ревуцкого на участке от пересечения с улицами Тростянецкой, Ахматовой и Кравчука было перекрыто", — говорится в сообщении.

Организаторы акции сообщили, что не намерены прекращать протест до полного демонтажа заправки ОККО на улице Ревуцкого, 8, которая построена в непосредственной близости от жилых домов.

Также организаторы отмечают, что на данный момент никто из представителей власти не вышел с ними на связь.

Украинское фото В Киеве противники застройки перекрыли движение и начали строить баррикады

Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".