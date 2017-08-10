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10.08.201710:59
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    Киев

    В Киеве продолжаются "бои" за АЗС: строят баррикады, движение заблокировано

    Тема:

    Протесты по-киевски. Жители против АЗС (199)

    (обновлено: )172
    Организаторы акции сообщили, что не намерены прекращать протест до полного демонтажа заправки ОККО на улице Ревуцкого, 8, которая построена в непосредственной близости от жилых домов.
    В Киеве противники застройки перекрыли движение и начали строить баррикады
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Протестующие против строительства автозаправочной станции перекрыли движение и построили баррикады на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева, сообщают "Украинские Новости".

    Противостояние на парковке на ул. Братиславской в Киеве
    Левый берег
    Ночное противостояние на парковке в Киеве

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    "По словам активистов, они начали возводить баррикады вечером 9 августа. Утром в четверг движение транспорта по улице Ревуцкого на участке от пересечения с улицами Тростянецкой, Ахматовой и Кравчука было перекрыто", — говорится в сообщении.

    Организаторы акции сообщили, что не намерены прекращать протест до полного демонтажа заправки ОККО на улице Ревуцкого, 8, которая построена в непосредственной близости от жилых домов.

    Также организаторы отмечают, что на данный момент никто из представителей власти не вышел с ними на связь.

    Украинское фото
    В Киеве противники застройки перекрыли движение и начали строить баррикады

    Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство. Они заявили, что "это мирный протест".

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