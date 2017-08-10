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10.08.201710:58
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    Киев

    Киев перешел на безналичную оплату парковки

    (обновлено: )24
    На улицах столицы с 10 августа не будут работать парковщики. Оплатить парковку можно будет через паркомат, с помощью смс, мобильного приложения или специального талона.
    Работник КП Киевтранспарксервис на одной из парковок автомобилей в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Киев с 10 августа полностью переходит на безналичную оплату парковки, сообщает пресс-служба КГГА.

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    "С 10 августа 2017 года на улицах города не будут работать парковщики. Оплатить же парковку можно будет через паркомат, с помощью смс, мобильного приложения или специального талона", — сообщили в КГГА.

    В сети "Союзпечати", как отмечается, будут продавать почасовые, дневные, месячные и квартальные парковочные талоны.

    Ранее сообщалось, что местные жители перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями начались столкновения, есть задержанные.

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