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    Киев

    Ремонт дорог в Киеве: туркам не дадут работать без откатов - эксперт

    (обновлено: )17
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий заявил, что турецкая компания, которая займется ремонтом Набережного шоссе, в Украине известна и уже реализовала несколько проектов в Киеве.
    Ремонт дороги в Киеве. Архивное фото
    Киевская городская государственная администрация

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Турецкая компания "ОНУР Конструкцион Интернешнл" возьмется за ремонт дорог в Киеве. Она выиграла соответствующий тендер и теперь отремонтирует часть Набережного шоссе от Почтовой площади до моста Метро за почти 125 миллионов гривен. Речь идет о капитальном ремонте этого участка дороги. Ее длина – примерно 3 километра.

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    Сообщается, что турецкая компания должна отремонтировать эту дорогу до конца следующего года. Кроме этого, она должна также обустроить тротуары и благоустроить территорию на этом участке.

    О том, насколько честная и прозрачная компания, которая займется ремонтом киевских дорог, рассказал эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "В Украине эта компания очень известна, она работает еще со времен проекта "Киев-Одесса", реконструировала ее участок. Также принимала участие в проектах, которые финансируются за счет международных финансовых организаций. Много работ выполняла во Львовской области. Много проектов она реализовала в Киеве: проспект Победы, развязка на Нивках и часть Окружной дороги. (…) Я встречал в СМИ какие-то сообщения о следствиях и уголовных делах против компании. Но это ведь наша объективная реальность. Без откатов, видимо, не приходится работать на нашем рынке турецкой компании, кроме как входить в конфликт с правоохранительными органами и законом", — заявил эксперт.

    Как сообщалось, за период с апреля по середину июля в столице отремонтировали 39 улиц и дорог. Тем не менее, по словам экспертов, на многих столичных дорогах все еще следует провести реконструкцию. В то же время столичный голова Виталий Кличко заявлял, что в планах — отремонтировать 300 км киевских дорог и проездов.

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