В Киеве трое мужчин ограбили участника АТО

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Киеве группа недавно освобожденных заключенных ограбила участника боевых действий. Как сообщает Киев оперативный в Facebook, злоумышленники были задержаны полицией.

Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook В Киеве задержали грабителей

Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook В Киеве задержали грабителей

Инцидент произошел на Оболони у залива Собачье Устье. Там двое мужчин выбили стекло автомобиля "Subaru" и украли оттуда сумку и личные вещи. В сумке находились деньги и документы участника боевых действий. После ограбления ранее осуждённые выбрали ценные для себя вещи, а документы с ненужными вещами хотели выбросить в мусорный бак. Затем пытались скрыться на машине "KIA".

Сотрудники ОПВ задержали грабителей "на горячем". Все вещи были опознаны потерпевшими. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".