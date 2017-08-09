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    Киев

    В Киеве трое мужчин ограбили участника АТО

    Тема:

    Рост криминала в Украине (490)

    (обновлено: )5210
    Двое из злоумышленников выбили стекло автомобиля и украли оттуда сумку с личными вещами. Инцидент произошел на Оболони. Сотрудники полиции задержали грабителей "на горячем".
    В Киеве задержали грабителей
    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Киеве группа недавно освобожденных заключенных ограбила участника боевых действий. Как сообщает Киев оперативный в Facebook, злоумышленники были задержаны полицией.

    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook
    В Киеве задержали грабителей
    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook
    В Киеве задержали грабителей

    Инцидент произошел на Оболони у залива Собачье Устье. Там двое мужчин выбили стекло автомобиля "Subaru" и украли оттуда сумку и личные вещи. В сумке находились деньги и документы участника боевых действий. После ограбления ранее осуждённые выбрали ценные для себя вещи, а документы с ненужными вещами хотели выбросить в мусорный бак. Затем пытались скрыться на машине "KIA".

    Сотрудники ОПВ задержали грабителей "на горячем". Все вещи были опознаны потерпевшими. На месте работала следственно-оперативная группа.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".

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