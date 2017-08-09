КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на на Пейзажной аллее неизвестные в четвертый раз повредили скульптуру Маленького Принца, сообщает на Facebook Марина Соловйова.

"Дикари снова (в четвертый раз) повредили скульптуру Маленького Принца на пейзажный аллеи. Общественная организация "Андреевско-Пейзажная инициатива" будет в очередной раз спасать любимца детей, восстанавливая скульптуру. Но почему, зачем и кто это делает? Кому мешает хорошо обустроенный ландшафтный сквер на Пейзажной аллее?", — отметила она в публикации.

Также она опубликовала фотографии поврежденной скульптуры.

facebook.com/marina.solovyeva На Пейзажной аллее в Киеве снова повредили скульптуру Маленького Принца

Напомним, более 50 человек в масках разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка (Полтавская область) — Киев, инцидент произошел в понедельник в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы.