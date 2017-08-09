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    Киев

    На Пейзажной аллее в Киеве снова повредили скульптуру Маленького Принца

    (обновлено: )4302
    Общественная организация "Андреевско-Пейзажная инициатива" будет в очередной раз восстанавливать скульптуру. На этот раз у фигуры отбили руку
    На Пейзажной аллее в Киеве снова повредили скульптуру Маленького Принца
    facebook.com/marina.solovyeva

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на на Пейзажной аллее неизвестные в четвертый раз повредили скульптуру Маленького Принца, сообщает на Facebook Марина Соловйова.

    "Дикари снова (в четвертый раз) повредили скульптуру Маленького Принца на пейзажный аллеи. Общественная организация "Андреевско-Пейзажная инициатива" будет в очередной раз спасать любимца детей, восстанавливая скульптуру. Но почему, зачем и кто это делает? Кому мешает хорошо обустроенный ландшафтный сквер на Пейзажной аллее?", — отметила она в публикации.

    Также она опубликовала фотографии поврежденной скульптуры.

    facebook.com/marina.solovyeva
    На Пейзажной аллее в Киеве снова повредили скульптуру Маленького Принца

    Напомним, более 50 человек в масках разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка (Полтавская область) — Киев, инцидент произошел в понедельник в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы.

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