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    Киев

    "Стоп тарифный произвол!": люди пришли митинговать под "Киевэнерго"

    (обновлено: )38930
    Как стало известно, киевляне пришли к руководству "Киевэнерго", чтобы выразить возмущение из-за непрозрачности в начислении тарифов за отопление и электроэнергию.
    Группа людей митингуют под ПАО Киевэнерго
    informator.news

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Группа людей митингует под ПАО "Киевэнерго" под лозунгом "Стоп тарифный произвол!", сообщает "Информатор".

    Как передает издание, киевляне пришли к руководству "Киевэнерго", чтобы выразить возмущение из-за непрозрачности в начислении тарифов за отопление и электроэнергию.

    informator.news
    Группа людей митингуют под ПАО "Киевэнерго"

    Среди прочего киевляне требуют ответа на свои заявления, создание комиссии по расследованию начисления тарифов.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разрыв договора с "Киевэнерго" не будет иметь последствий для жителей Киева. "Столичная власть сегодня делает все, чтобы значительно повысить качество услуг по теплоснабжению",  подчеркнул мэр.

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