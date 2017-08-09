"Стоп тарифный произвол!": люди пришли митинговать под "Киевэнерго"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Группа людей митингует под ПАО "Киевэнерго" под лозунгом "Стоп тарифный произвол!", сообщает "Информатор".

Как передает издание, киевляне пришли к руководству "Киевэнерго", чтобы выразить возмущение из-за непрозрачности в начислении тарифов за отопление и электроэнергию.

informator.news Группа людей митингуют под ПАО "Киевэнерго"

Среди прочего киевляне требуют ответа на свои заявления, создание комиссии по расследованию начисления тарифов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разрыв договора с "Киевэнерго" не будет иметь последствий для жителей Киева. "Столичная власть сегодня делает все, чтобы значительно повысить качество услуг по теплоснабжению", подчеркнул мэр.