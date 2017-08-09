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    Киев

    В Киеве из-за военной техники перекроют Крещатик

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    На параде ко Дню Независимости будет представлено более 70 единиц боевой техники, из которых 25 единиц - совершенно новые образцы, сконструированные на заводах оборонно-промышленного комплекса Украины.
    Генеральная репетиция парада в Киеве ко Дню Независимости
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Киеве часть улицы Крещатик будет перекрываться несколько дней из-за репетиций парада войск, запланированного в рамках торжественных мероприятий ко Дню Независимости, сообщает "Укринформ".

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    Как стало известно, движение по участку улицы Крещатик от Бессарабской площади до Европейской площади будет ограничено 16 и 18 августа с с 21:00 до 02:00, а также 22-24 августа с 06:00 до окончания мероприятий.

    Известно, что на параде будет представлено более 70 единиц боевой техники, из которых 25 единиц — совершенно новые образцы, сконструированные на заводах оборонно-промышленного комплекса Украины. 

    ukrinform.ua
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    Также отмечается, что в параде будут участвовать 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи – участники АТО. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за особую мужество и героизм. Вместе с украинскими бойцами по Крещатику пройдутся представители НАТО. Министр обороны Степан Полторак отмечал, что пока ожидается участие военных от 10 стран, которые помогают ВСУ с реформой. 

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