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    Киев

    Появились новые данные о стычках на парковке в Киеве

    Тема:

    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест (193)

    (обновлено: )454
    В сети появилось видео с места событий на улице Братиславской в Киеве, где во вторник вечером произошли стычки местных жителей и полиции из-за парковки.
    Противостояния на парковке в Киеве на улице Братиславской
    youtube.com/Александр Шевченко

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В сети опубликовано видео столкновений полиции и местных жителей, которые перекрыли улицу Братиславскую.

    Жители улицы перекрыли улицу из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями начались столкновения, сообщалось о задержанных.

    Присутствовавший на месте события депутат Киевсовета Михаил Будилов сообщил, что в 4 утра 8 августа около сотни "титушек", работников полиции и строительного гипермаркета "Эпицентр" захватили территорию гаражного кооператива "Дружба". При этом согласно постановлению Хозяйственного суда КП "Киевблагоустройство" запрещено проводить демонтаж.

    Как сообщили протестующие, "титушки" после захвата разрушили домик, где была охрана парковки, и перерыли всю территорию канавами, чтобы люди не могли заехать на парковку. Кроме того, "титушки" дежурят рядом с парковкой.

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