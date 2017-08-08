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    Киев

    В Киеве появился мурал с темнокожим ребенком

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    Как сообщается, работы по завершению мурала были приостановлены из-за того, что идея не нравилась одному из чиновников. Авторство принадлежит художнику из Испании.
    Мурал с темнокожим мальчиком в Киеве
    Фото со страницы geo.ya.1 в Facebook

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на глухом фасаде дома на улице Ямской, 35/34, появился новый мурал в виде улыбающегося темнокожего мальчика. Художник из Испании уже заканчивает эту работу, осталось прорисовать детали.

    Фото со страницы geo.ya.1 в Facebook
    Мурал с темнокожим мальчиком в Киеве

    Ранее работа над рисунком приостанавливалась из-за того, что изображение не нравилось одному из чиновников.

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    Напомним, мурал с изображением футболиста мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду появился на одном из домов Казани в России.

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