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    Едва не подорвал. В центре Киева мужчина ворвался в больницу с гранатами

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    По предварительным данным, мужчина ворвался в помещение Клинической больницы №12 в Печерском районе с угрозами подрыва. Также сообщается, что у правонарушителя было три гранаты.
    Граната. Архивное фото
    Facebook ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Мужчина едва не подорвал Клиническую больницу №12 в Печерском районе Киева, сообщают СМИ.

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    "Сегодня ночью, в медицинском учреждении на Подвысоцкого произошло ЧП: примерно в 00.15 в помещение больницы забежал человек с двумя гранатами в руках. Кричал, что хочет подорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров, медсестра вывела его из здания и позвонила 102. Когда человек покидал пределы заведения — оставил на столе медсестре одну гранату", — говорится в сообщении в Facebook "Киев Опертивный".

    Пост "Киев Оперативный"

    После розыскных мероприятий патрульные задержали дебошира на улице Михаила Бойчука, 17А. "Им оказался Юдин Александр Алексеевич, 05.11.1966 года рождения. Всего у него было 3 гранаты", — уточнили патрульные.

    На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются.

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    Отметим, что неподалеку от двенадцатой больницы находятся Новопечерские Липки, где, по данным СМИ, живет глава Кабмина Владимир Гройсман.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина подорвал себя гранатой. Также сообщалось, что в Винницкой области при взрыве гранаты в доме погиб участник АТО.

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