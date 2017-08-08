Едва не подорвал. В центре Киева мужчина ворвался в больницу с гранатами

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Мужчина едва не подорвал Клиническую больницу №12 в Печерском районе Киева, сообщают СМИ.

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"Сегодня ночью, в медицинском учреждении на Подвысоцкого произошло ЧП: примерно в 00.15 в помещение больницы забежал человек с двумя гранатами в руках. Кричал, что хочет подорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров, медсестра вывела его из здания и позвонила 102. Когда человек покидал пределы заведения — оставил на столе медсестре одну гранату", — говорится в сообщении в Facebook "Киев Опертивный".

Пост "Киев Оперативный"

После розыскных мероприятий патрульные задержали дебошира на улице Михаила Бойчука, 17А. "Им оказался Юдин Александр Алексеевич, 05.11.1966 года рождения. Всего у него было 3 гранаты", — уточнили патрульные.

На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Отметим, что неподалеку от двенадцатой больницы находятся Новопечерские Липки, где, по данным СМИ, живет глава Кабмина Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина подорвал себя гранатой. Также сообщалось, что в Винницкой области при взрыве гранаты в доме погиб участник АТО.