В Киевсовете заявили об опасности реконструкции мусоросжигательного завода

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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Со столичного бюджета направят больше 40 млн гривен на мусорный полигон твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы, Обуховского района Киевской области. Это предусмотрено в Программе социально-экономического развития столицы. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев уточнил, что в целом на решение вопроса полигона №5 выделяют почти 43 миллиона гривен.

Направят эти средства по таким направлениям:

— 7 миллионов гривен пойдут на противоаварийные мероприятия;

— почти 1,5 миллиона гривен — на разработку проекта будущей рекультивации полигона;

— еще 24 миллиона — на увеличение мощностей системы, которая перерабатывает токсический фильтрат на полигоне;

— более 3 миллионов гривен будет выделено на разработку проектов мусороперерабатывающих заводов в столице;

— и еще более 10 миллионов гривен на помощь поселковым общинам, которые страдают от соседства с полигоном №5.

О переработке мусора в Киеве высказался в эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель председателя комиссии Киевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Вадим Ноздря.

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"Я считаю, что для города очень критичная реконструкция мусоросжигательного завода "Энергия". Экологически завод в следующем году выпадает уже за рамки экологических норм по выбросам, но не только это. Завод "Энергия" должен быть модернизирован, для того чтобы стать обязательной частью системы переработки отходов в Киеве. Это в принципе единственный завод на территории Украины, который находится в эксплуатации. Мы должны его привести в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации, и он будет существенно уменьшать объем отходов, которые будут подлежать захоронению", — отметил депутат Киевсовета.