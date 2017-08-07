В Киеве представители династии Габсбург открыли памятник

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Памятник "Пламя мира" открыли в Киеве при участии Королевской семьи Габсбург-Лотрингенов из Австрии, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Памятник, как утверждает основательница организации "Пламя мира", Герта Маргарет Габсбург-Лотринген, является одновременно напоминанием и символом того, что необходимо всегда думать и действовать во имя мира", — говорится в сообщении.

Памятник сделан из дерева и камня, которые являются древнейшими материалами.

"Они символизируют стойкость убеждений, непоколебимость и тысячелетнюю энергию. Вечные материалы — вечные ценности", — уточнили в КГГА.

Памятника находится на улице Панаса Мирного, 2/44.

Ранее сообщалось, что жителя Харькова приговорили к 4,5 годам ограничения свободы за надругательство над памятниками героям Второй мировой войны.