наверх
07.08.201716:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве представители династии Габсбург открыли памятник

    (обновлено: )12311
    Памятник, установленный в столице, выполнен из дерева и камня и "является одновременно напоминанием и символом того, что необходимо всегда думать и действовать во имя мира".
    В Киеве открыли памятник Пламя мира
    Укринформ

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Памятник "Пламя мира" открыли в Киеве при участии Королевской семьи Габсбург-Лотрингенов из Австрии, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Знак на въезде в Киев
    Фото из открытых источников
    Гербы, названия, памятники: как политики эксплуатируют мир символов

    "Памятник, как утверждает основательница организации "Пламя мира", Герта Маргарет Габсбург-Лотринген, является одновременно напоминанием и символом того, что необходимо всегда думать и действовать во имя мира", — говорится в сообщении.

    Памятник сделан из дерева и камня, которые являются древнейшими материалами.

    "Они символизируют стойкость убеждений, непоколебимость и тысячелетнюю энергию. Вечные материалы — вечные ценности", — уточнили в КГГА.

    Памятника находится на улице Панаса Мирного, 2/44. 

    Ранее сообщалось, что жителя Харькова приговорили к 4,5 годам ограничения свободы за надругательство над памятниками героям Второй мировой войны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В порту Николаева непогода повалила подъемный кран
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого