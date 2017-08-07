ГСЧС предупредила киевлян о ливнях и шквалах

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Днепропетровская область под ударом стихии: последствия непогоды По данным Укргидрометцентра, в течение понедельника, 7 августа, по Киеву и Киевской области пройдут грозы, сильный дождь, шквалы до 15-20 м/с, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в отдельных районах Киевской области ожидается град.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в понедельник в Украине будут грозы, за исключением Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Также местами — сильный дождь, в отдельных районах — шквалы 15-20 м/с, град.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях. В Херсонской области в результате непогоды погиб один человек, пять человек пострадали.