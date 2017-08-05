В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

В пятницу, 4 августа, в Святошинском районе Киева мужчина совершил самоубийство. По предварительной информации, погибший взорвал себя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению, прохожие сообщили правоохранителям о том, что в лесу неподалеку от озера Нива (село Екатериновка) был обнаружен мертвый мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая тщательно осмотрела место происшествия.

Отмечается, что у мужчины были многочисленные травмы лица, рук и груди, которые характерны для минно-взрывного удара. Правоохранители установили личность погибшего, который оказался 44-летним уроженцем Кировоградской области, зарегистрированным на Полтавщине.

"При отработке прилегающей территории изъяты деформированные фрагменты, вероятно, гранаты, документы и личные вещи погибшего. Возле тела обнаружена воронка. Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило",

– рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Так, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.