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    Киев

    В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

    (обновлено: )3910

    В пятницу, 4 августа, в Святошинском районе Киева мужчина совершил самоубийство. По предварительной информации, погибший взорвал себя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

    Согласно сообщению, прохожие сообщили правоохранителям о том, что в лесу неподалеку от озера Нива (село Екатериновка) был обнаружен мертвый мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая тщательно осмотрела место происшествия.

    Отмечается, что у мужчины были многочисленные травмы лица, рук и груди, которые характерны для минно-взрывного удара. Правоохранители установили личность погибшего, который оказался 44-летним уроженцем Кировоградской области, зарегистрированным на Полтавщине.

    "При отработке прилегающей территории изъяты деформированные фрагменты, вероятно, гранаты, документы и личные вещи погибшего. Возле тела обнаружена воронка. Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило",
    – рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

    Так, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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