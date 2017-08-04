В Киеве троллейбус врезался в стену дома

КИЕВ, 4 авг — РИА новости Украина. В Киеве на ул. Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и, не тормозя, врезался в стену жилого дома, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"На Сырецкой троллейбус выехал из депо, не тормозя, прямо в стену дома. Чудом обошлось без пострадавших. Выехал ли транспорт в неисправном состоянии или стало плохо водителю — выяснит следствие. Большая пробка", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Столкновение маршрутки с грузовиком в Луцке. Кадры с места ЧП

Напомним, в Днепре водитель на автомобиле "Skoda" наехал на сотрудника патрульной полиции. В результате наезда у патрульного повреждено правое плечо и колено. Его госпитализировали, а водителя "Skoda" задержали.