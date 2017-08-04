В центр Киева стягивают силовиков

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В центре столицы в пятницу усилена охрана: более 500 правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии несут службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

В пятницу в Украине отмечается вторая годовщина создания Нацполиции, запланированы торжественные мероприятия в центре Киева.

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"В связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан более 500 столичных правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и порядок в Киеве", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Новомосковск Днепропетровской области полицейский на личном автомобиле сбил насмерть пешехода. Также сообщалось, что в Одессе полицейский автомобиль сбил женщину.