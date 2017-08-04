наверх
04.08.201712:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центр Киева стягивают силовиков

    (обновлено: )3975210
    В связи с проведением массовых мероприятий по случаю второй годовщины создания Нацполиции более 500 столичных правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану правопорядка.
    Нацгвардейцы. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В центре столицы в пятницу усилена охрана: более 500 правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии несут службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

    В пятницу в Украине отмечается вторая годовщина создания Нацполиции, запланированы торжественные мероприятия в центре Киева.

    Читайте также: Бортник: Порошенко и Аваков грызутся, но выхода нет

    "В связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан более 500 столичных правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и порядок в Киеве", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в городе Новомосковск Днепропетровской области полицейский на личном автомобиле сбил насмерть пешехода. Также сообщалось, что в Одессе полицейский автомобиль сбил женщину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Луцке избили темнокожих студентов
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Ночной клуб "Пляжник" после пожара
    Украина: жара наступает