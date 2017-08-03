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    Киев

    Голую девушку, которая гуляла по центру Киева, забрали в психбольницу

    (обновлено: )79001
    В сообщении патрульных отмечается, что приехавшая на вызов бригада психиатрической помощи констатировала, что женщина нуждается в немедленной помощи и госпитализировали ее.
    По Киеву гуляла обнаженная женщина
    Фото со страницы Николая Голодняка в Facebook

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Голую девушку, которая прогуливалась полностью обнаженная по центу Киева, забрали в психиатрическую больницу. 

    Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

    "Полицейские, остановившие женщину, сразу же предложили ей светоотражающую жилетку, чтобы она смогла хоть как-то прикрыть голое тело. Также инспекторы патрульной полиции дали гражданке напиться воды. И после вызвали на место бригаду скорой психиатрической помощи. Врачи, прибывшие на место, подтвердили догадки патрульных — женщина нуждается в немедленной психиатрической помощи и госпитализировали ее", — сообщает подробности полиция.

    Напомним, накануне абсолютно голая и босая девушка довольно уверенно прогуливалась по проезжей части, не обращая внимания на проезжающие мимо машины. Уже позже ту же женщину видели уже возле ЦУМа на Крещатике.

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