Голую девушку, которая гуляла по центру Киева, забрали в психбольницу

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Голую девушку, которая прогуливалась полностью обнаженная по центу Киева, забрали в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

"Полицейские, остановившие женщину, сразу же предложили ей светоотражающую жилетку, чтобы она смогла хоть как-то прикрыть голое тело. Также инспекторы патрульной полиции дали гражданке напиться воды. И после вызвали на место бригаду скорой психиатрической помощи. Врачи, прибывшие на место, подтвердили догадки патрульных — женщина нуждается в немедленной психиатрической помощи и госпитализировали ее", — сообщает подробности полиция.

Напомним, накануне абсолютно голая и босая девушка довольно уверенно прогуливалась по проезжей части, не обращая внимания на проезжающие мимо машины. Уже позже ту же женщину видели уже возле ЦУМа на Крещатике.