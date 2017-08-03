"Киевгаз" начал проверять дома Голосеевского района из-за взрыва

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. ПАО "Киевгаз" начал внеплановые проверки в домах Голосеевского района из-за взрыва газа в жилом доме.

В частности, проверят дома на проспекте Науки, Голосеевском проспекте и ул. Китаевской, сообщает "112 Украина".

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поручил руководству "Киевгаза" провести проверку технического состояния газового оборудования и инструктаж для безопасного пользования газовыми приборами в квартирах.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 26 июля, в жилом доме в Киеве, погибла одинокая пожилая женщина.