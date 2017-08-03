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    Киев

    "Киевгаз" начал проверять дома Голосеевского района из-за взрыва

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    Проверка технического состояния газового оборудования домов проводится "Киевгазом" на проспекте Науки, Голосеевском проспекте и ул. Китаевской.
    Вывеска ПАО Киевгаз на здании в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. ПАО "Киевгаз" начал внеплановые проверки в домах Голосеевского района из-за взрыва газа в жилом доме.

    В частности, проверят дома на проспекте Науки, Голосеевском проспекте и ул. Китаевской, сообщает "112 Украина".

    Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поручил руководству "Киевгаза" провести проверку технического состояния газового оборудования и инструктаж для безопасного пользования газовыми приборами в квартирах.

    Напомним, в результате взрыва, который произошел 26 июля, в жилом доме в Киеве, погибла одинокая пожилая женщина.

     

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