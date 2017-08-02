Киевляне перекрыли Харьковское шоссе, требуя вернуть в дома воду и свет

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Жители микрорайона на Харьковском шоссе (Днепровский район Киева) перекрыли движение транспорта по проспекту, митингуя против отключения горячей воды и электроэнергии.

facebook.com/andrii.lavreniuk Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

"Прямо сейчас перекрыто Харьковское шоссе в районе MegaCity. Предварительно, люди митингуют из-за отсутствия воды и электроэнергии. Объезжайте, по возможности", — передает корреспондент РИА Новости Украина с места событий.

В свою очередь журналист Андрей Лавренюк уточнил, что граждане ранее также перекрывали движение и на Ленинградской площади.

РИА Новости Украина Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

"Жители столичного дома по улице Харьковское шоссе, 17 перекрыли проспект и Ленинградскую площадь и требуют восстановления энергоснабжения в свои квартиры, которое отсутствует уже на протяжении трех дней. Таким образом, жители дома пытаются привлечь внимание к своей ситуации, которая возникла из сомнительный долг", — сообщили активисты ОСМД "Стародарницкий".

facebook.com/andrii.lavreniuk Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

Люди обращаются к руководству города с просьбой принять срочные меры для восстановления электроснабжения, а также содействие решению конфликтной ситуации, связанной с особенностями энергообеспечения этого и соседних домов, включая незавершенные строительства.

На место событий прибыли несколько нарядов полиции, граждане настроены весьма активно и намерены дождаться приезда представителей районной и городской власти.

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Напомним, на прошлой неделе граждане перекрывали движение транспорта на улице Ревуцкого (Дарницкий район Киева), требуя остановить строительство АЗС.