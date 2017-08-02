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    Киев

    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе, требуя вернуть в дома воду и свет

    (обновлено: )36591
    Жители домов в районе Харьковского шоссе, 17 перекрыли проспект и Ленинградскую площадь и требуют восстановления энергоснабжения в свои квартиры, которое отсутствует уже на протяжении трех дней.
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Жители микрорайона на Харьковском шоссе (Днепровский район Киева) перекрыли движение транспорта по проспекту, митингуя против отключения горячей воды и электроэнергии. 

    facebook.com/andrii.lavreniuk
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

    "Прямо сейчас перекрыто Харьковское шоссе в районе MegaCity. Предварительно, люди митингуют из-за отсутствия воды и электроэнергии. Объезжайте, по возможности", — передает корреспондент РИА Новости Украина с места событий.

    В свою очередь журналист Андрей Лавренюк уточнил, что граждане ранее также перекрывали движение и на Ленинградской площади. 

    РИА Новости Украина
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

    "Жители столичного дома по улице Харьковское шоссе, 17 перекрыли проспект и Ленинградскую площадь и требуют восстановления энергоснабжения в свои квартиры, которое отсутствует уже на протяжении трех дней. Таким образом, жители дома пытаются привлечь внимание к своей ситуации, которая возникла из сомнительный долг", — сообщили активисты ОСМД "Стародарницкий".

    facebook.com/andrii.lavreniuk
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

    Люди обращаются к руководству города с просьбой принять срочные меры для восстановления электроснабжения, а также содействие решению конфликтной ситуации, связанной с особенностями энергообеспечения этого и соседних домов, включая незавершенные строительства.

    На место событий прибыли несколько нарядов полиции, граждане настроены весьма активно и намерены дождаться приезда представителей районной и городской власти.  

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    Напомним, на прошлой неделе граждане перекрывали движение транспорта на улице Ревуцкого (Дарницкий район Киева), требуя остановить строительство АЗС

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