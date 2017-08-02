КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Украинские правоохранители задержали в Киеве иностранца, которого подозревают в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Столичные правоохранители задержали иностранца по подозрению в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине… После совместного употребления алкоголя между злоумышленником и жителями отеля возник конфликт. В результате иностранец схватил нож и стал им бить знакомых. От полученных травм мужчина скончался на месте, за жизнь женщины борются врачи", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение иностранца, его задержали в установленном украинским законодательством порядке. "При общении он подтвердил, что с пострадавшими он употреблял алкоголь, между ними возник конфликт, в результате которого он нанес оппонентам удары ножом и скрылся", — добавили в полиции.

Нацполиция Киева Иностранец задержан в Киеве по подозрению в убийстве

Как отметили в пресс-службе, начато досудебное расследование по части первой статьи 115 "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка из Черниговской области погибла из-за асфиксии. Правоохранители рассматривали версию, что мать могла задушить дочь.