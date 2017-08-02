Без последствий: Кличко рассказал о разрыве договора с "Киевэнерго"

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Разрыв договора с "Киевэнерго" не будет иметь последствий для жителей Киева. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столичная власть сегодня делает все, чтобы значительно повысить качество услуг по теплоснабжению", подчеркнул мэр.

Он напомнил, что в столице было создано специализированное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое должно заниматься развитием и модернизацией теплового хозяйства города. Кличко отметил, что контракт с "Киевэнерго" истекает в конце этого года, среди отопительного сезона. Однако, чтобы не подвергать город риску срыва отопительного сезона, до его завершения, то есть до апреля 2018 года, еще будет работать "Киевэнерго".

"Мы готовимся к различным вариантам дальнейшего управления городским теплохозяйством. С одной стороны, общаемся с иностранными компаниями, имеющими большой опыт управления в сфере теплоэнергии. А с другой стороны — возможно, городу нужно будет взять эти ресурсы в свое управление. И мы должны иметь подготовленных специалистов, которые смогут выполнять те функции, которые сейчас возложены на "Киевэнерго", — сказал Виталий Кличко.

При этом столичный голова отметил, что такая замена в управлении не должна иметь последствий для жителей Киева.

Он добавил, что хозяйство, которым сейчас руководит "Киевэнерго", к сожалению, находится в запущенном состоянии, а столичные теплосети находятся в критическом состоянии.