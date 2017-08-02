Молдованин "заминировал" ж/д вокзал в Киеве, ему грозит тюрьма

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Гражданина Молдавии будут судить по обвинению в ложном сообщении о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, сообщила в среду пресс-служба киевского управления прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой №9 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего гражданина Молдавии, который "заминировал" столичный Центральный железнодорожный вокзал", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в начале июля этого года в дежурную часть отдела полиции на станции Киев-Пассажирский поступило сообщение, что Центральный железнодорожный вокзал Киева заминирован. На место происшествия выезжали работники взрывотехнической и кинологической служб, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не было обнаружено.

Как отметили в ведомстве, действия мужчины квалифицированы по статье 259 "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", гражданин Молдавии находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.