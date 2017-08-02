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    Киев

    В Киеве возле детсада догхантеры рассыпали отраву: умер бультерьер

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    По данным СМИ, возле одного из детских садов на Оболони рассыпаны отравленные таблетки, наевшись которых умер один из бультерьеров - питомец жительницы массива.
    Бультерьер, погибший из-за яда
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. На столичном жилмассиве "Оболонь" неизвестные рассыпали у одного из детских садов отраву в виде таблеток, в результате инцидента погибли собака, сообщают СМИ.

    "Возле детского садика на проспекте Героев Сталинграда 9а была рассыпана отрава в виде таблеток. В страшных мучениях прямо в ветеринарной клинике погиб бультерьер Хантер. Яд убрали, однако возможно, попытки отправить собак ещё будут предприниматься", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

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    Напомним, в начале года в одном из подъездов многоквартирного дома в Днепровском районе Киева сдетонировала ручная граната, которая лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора.

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