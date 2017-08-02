Все парковки Киева переходят на безналичную систему оплаты

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. С 10 августа Киев переходит на безналичную оплату парковки: водители могут оплатить ее через паркомат, sms или приобрести месячный талон, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что уже два года в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект по упорядочению парковки в Киеве, но по состоянию на сегодня он принят только в первом чтении.

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"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому с 10 августа обращения наличных средств в сфере парковки в столице не будет вообще", — приводит слова Кличко пресс-служба КГГА.

По его словам, такой эксперимент продлится до вступления в силу соответствующего закона.

"С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа будет требовать с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. А этот большой оборот теневой налички должен перестать существовать", — добавил глава Киева.

Владислав Бондаренко, facebook. Сотрудники "Киевтранспарксервиса" во время протеста под КГГА перекрыли Крещатик

Отметим, накануне сотрудники "Киевтранспарксервиса", которые протестовали под зданием Киевской городской государствернной администрации, перекрыли в столице Крещатик (см. фото выше).