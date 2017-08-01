В Киеве задержали 57-летнего иностранца за развращение несовершеннолетних

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники уголовного розыска задержали во вторник 57-летнего гражданина Австрии, который скрывался от правоохранительных органов на территории Украины, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, который находился в международном розыске", — говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2016 года 57-летний гражданин Австрии был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 206, ст. 207, ст. 212 УК Австрийской Республики, по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетних.

"От компетентных органов Австрийской Республики была получена информация, что разыскиваемый с целью избежания уголовной ответственности в декабре 2016 года бежал в Украину, где и скрывался до сегодняшнего дня", — приводит сообщение полиции УНИАН.

Правоохранители отметили, что мужчину задержали на территории жилого массива Виноградарь в Киеве. Сейчас решается вопрос об его экстрадиционном аресте.

Ранее сообщалось, что в Николаеве умер 46-летний задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней девочки.