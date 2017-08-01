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    Киев

    Протестующие в Киеве парковщики перекрыли Крещатик

    (обновлено: )33411
    Как сообщил заместитель главы КГГА Илья Сагайдак, сотрудники "Киевтранспарксервиса" протестуют под зданием столичной мэрии, выступая против решения сделать пешеходной Контрактовую площадь.
    Сотрудники Киевтранспарксервиса перекрыли Крещатик
    Facebook Ильи Сагайдака

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники "Киевтранспарксервиса", которые протестуют под зданием Киевской городской государствернной администрации во вторник, перекрыли в столице Крещатик, сообщил заместитель главы КГГА Илья Сагайдак.

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    "Сейчас они перекрыли Крещатик, потому что людям сделали пешеходной Контрактовую площадь, а это минус кормушка для парковщиков. Деньги шли в карманы группировки", — написал Сагайдак на своей странице в Facebook.

    Пост Ильи Сагайдака

    Напомним, мэр Киева Виталий Кличко распорядился сделать пешеходными Контрактовую площадь и ул. Петра Сагайдачного (до ул. Андреевской) в Подольском районе столицы. Согласно документу, вводится одностороннее движение на ул. Братской (от ул. Андреевской до ул. Ильинской); на ул. Покровской (от дома № 8 на Контрактовой площади до ул. Андреевской); на ул. Ильинской (от ул. Братской до Контрактовой площади); на Контрактовой площади (от ул. Ильинской до ул. Григория Сковороды).

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    В КГГА ранее отметили, что обустройство пешеходной зоны на Контрактовой площади и ул. Сагайдачного создаст комфортное пешеходное пространство в исторической части Подола.

    Как сообщалось ранее, в конце минувшего месяца в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" расстреляли мужчину.

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