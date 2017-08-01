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    Киев

    Подол пешеходный: водителям станет еще сложнее – эксперт

    (обновлено: )19
    Несмотря на такие удобства как новый Гаванский мост, на Подоле всегда были и заторы, и проблемы с трафиком. На это в эфире "ГС" обратил внимание автоэксперт Павел Семенченко.
    Киев - речной вокзал на Подоле
    RIA News Фалин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. С 1 августа парковочное пространство перед Киево-Могилянской академией и отрезок улицы Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской станет пешеходным. Для машин выделят автомобильный проезд с улицы Ильинской к улице Сковороды и небольшую парковку. Также сделают специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади и является режимным объектом.

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    Объехать пешеходную зону можно будет по улицам Покровской (в сторону Почтовой площади) и Братской (в сторону Верхнего и Нижнего Валов).

    Какими последствиями может обернуться эксперимент, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал автоэксперт Павел Семенченко.

    "Вы знаете, я думаю, что будут проблемы, так как Подол у нас всегда был проблематичной зоной для автомобилистов. Единственное, что радовало, это то, что сделали Набережно-Луговую более удобной – трафик и новый Гаванский мост, но даже при наличии этих удобств, все равно всегда были и заторы, и проблематично было проехать через Подол. Поэтому если перекроют еще и Контрактовую площадь, это еще больше все усложнит", — предостерег эксперт.

    Напомним, ранее сообщалось, что метро Киева полностью переходит на новые жетоны. 

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