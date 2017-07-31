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    Киев

    Киевское метро полностью переходит на новые жетоны

    (обновлено: )107
    Столичный метрополитен с 31 июля переходит на синие жетоны, зелеными можно пользоваться до конца суток. С завтрашнего дня можно обменять оставшиеся зеленые жетоны на новые.
    Подорожание проезда в транспорте
    УНИАН

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" переходит на синие жетоны, зеленые можно использовать до конца суток, сообщила советник начальника КП Наталья Макогон. 

    Подорожание проезда в транспорте
    УНИАН
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    Она уточнила, что обменять оставшиеся зеленые жетоны на синие можно уже с завтрашнего дня.

    "Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен производится либо пропорционально, либо с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть жетоны меняют только на жетоны. (…) В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут", — отметила Макогон в эфире 112 Украина

    Обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа в сервисных центрах на четырех станциях — "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Дарница" и "Политехнический институт".

    В Киеве с 15 июля подорожал проезд во всех видах общественного транспорта. Проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере составляет 4 гривны вместо трех. Стоимость проезда в городской электричке и метро выросла с 4 до 5 гривен. В связи с подорожанием изменился и цвет жетонов в киевском метро.

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    Ранее в метрополитене сообщили, что пассажиры смогут использовать зеленые жетоны как средство оплаты до 31 июля.

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