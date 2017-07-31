Киевское метро полностью переходит на новые жетоны

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" переходит на синие жетоны, зеленые можно использовать до конца суток, сообщила советник начальника КП Наталья Макогон.

Она уточнила, что обменять оставшиеся зеленые жетоны на синие можно уже с завтрашнего дня.

"Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен производится либо пропорционально, либо с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть жетоны меняют только на жетоны. (…) В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут", — отметила Макогон в эфире 112 Украина.

Обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа в сервисных центрах на четырех станциях — "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Дарница" и "Политехнический институт".

В Киеве с 15 июля подорожал проезд во всех видах общественного транспорта. Проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере составляет 4 гривны вместо трех. Стоимость проезда в городской электричке и метро выросла с 4 до 5 гривен. В связи с подорожанием изменился и цвет жетонов в киевском метро.

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Ранее в метрополитене сообщили, что пассажиры смогут использовать зеленые жетоны как средство оплаты до 31 июля.