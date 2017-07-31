наверх
31.07.201706:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под Киевом полиция остановила авто с российскими дипномерами - СМИ

    (обновлено: )56103
    Сообщается, что правоохранителям поступила ориентировка о том, что водитель транспортного средства с российскими дипломатическими номерами находится в состоянии алкогольного опьянения.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Мужчина, который представился российским консулом, был остановлен патрульными в ночь на понедельник в районе Бортничей под Киевом, сообщает ТСН.

    Авария на Moto Open Fest 2017
    Канал MostVideo.TV в Youtube
    Жуткое ДТП на мотофестивале в Киеве: момент аварии

    "Полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами. Водитель сам признался, что является консулом РФ, однако от дальнейших комментариев воздержался", — говорится в сообщении.

    По информации полиции, данные которой приводит канал, правоохранителям поступила ориентировка о том, что водитель транспортного средства находится в состоянии алкогольного опьянения. 

    "Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консула посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт, — сказал сержант полиции Александр Ситюк.

    Ранее сообщалось, что на территорию консульства Польши в Луцке пытались бросить горящую петарду. Также сообщалось об обстреле польского консульства весной.

    Читайте также: Не первый и не последний: артисты пытаются примирить Украину и Россию

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Первый замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Флаг США напротив Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия)
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы