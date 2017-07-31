Под Киевом полиция остановила авто с российскими дипномерами - СМИ

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Мужчина, который представился российским консулом, был остановлен патрульными в ночь на понедельник в районе Бортничей под Киевом, сообщает ТСН.

"Полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами. Водитель сам признался, что является консулом РФ, однако от дальнейших комментариев воздержался", — говорится в сообщении.

По информации полиции, данные которой приводит канал, правоохранителям поступила ориентировка о том, что водитель транспортного средства находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консула посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт, — сказал сержант полиции Александр Ситюк.

Ранее сообщалось, что на территорию консульства Польши в Луцке пытались бросить горящую петарду. Также сообщалось об обстреле польского консульства весной.

Читайте также: Не первый и не последний: артисты пытаются примирить Украину и Россию