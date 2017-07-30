Жители Киева сказали "нет" переименованию улицы Жукова в Кубанскую Украину

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Жители Киева не поддержали переименование улицы Жукова в Кубанскую Украину.

Соответствующее голосование завершилось в субботу, 29 июля.

На сайте Киевской горгосадминистрации закончились общественные слушания, на которых жителям столицы предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они на переименования улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.

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"Против" проголосовали 1273 человека, "за" — 1270.

projects.kievcity.gov.ua Голосование киевлян относительно переименования улицы Жукова в Кубанскую Украину

Ранее Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича.