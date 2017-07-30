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    Киев

    Жители Киева сказали "нет" переименованию улицы Жукова в Кубанскую Украину

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (196)

    (обновлено: )17260
    На сайте Киевской горгосадминистрации в субботу закончились общественные слушания. Согласно результатам голосования, 1273 человека выступили против переименования, за - 1270 человек.
    Мемориальная доска Георгию Жукову, установленная на улице его имени в Киеве
    antifashist.com

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Жители Киева не поддержали переименование улицы Жукова в Кубанскую Украину.

    Соответствующее голосование завершилось в субботу, 29 июля.

    На сайте Киевской горгосадминистрации закончились общественные слушания, на которых жителям столицы предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они на переименования улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины. 

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    "Против" проголосовали 1273 человека, "за" — 1270.

    projects.kievcity.gov.ua
    Голосование киевлян относительно переименования улицы Жукова в Кубанскую Украину

    Ранее Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича.

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