Жители Киева сказали "нет" переименованию улицы Жукова в Кубанскую Украину

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Жители Киева не поддержали переименование улицы Жукова в Кубанскую Украину.
Соответствующее голосование завершилось в субботу, 29 июля.
На сайте Киевской горгосадминистрации закончились общественные слушания, на которых жителям столицы предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они на переименования улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.
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"Против" проголосовали 1273 человека, "за" — 1270.
Ранее Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича.