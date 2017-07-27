"Киевгаз" озвучил версии взрыва в многоэтажке в Киеве

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Компания "Киевгаз" рассматривает две версии взрыва, прогремевшего в среду в жилом доме в Голосеевском районе столицы, сообщается на странице ПАО "Киевгаз" в Facebook.

Отмечается, что в квартире была установлена только газовая плита. Представители компании провели предварительный осмотр ее и установили, что газовая плита не могла быть источником взрыва или утечки газа.

"Предварительно сообщаем, что наиболее вероятной является одна из следующих версий: предметом взрыва мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; жительница квартиры могла совершить самоубийство", — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты компании проводят превентивные проверки газового оборудования в близлежащих домах.

Напомним, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома. В результате погибла женщина.

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности относительно взрыва.