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    Киев

    "Киевгаз" озвучил версии взрыва в многоэтажке в Киеве

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    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве (22)

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    По данным "Киевгаза", в квартире была установлена только газовая плита. Представители компании провели предварительный осмотр ее и установили, что газовая плита не могла быть источником взрыва или утечки газа.
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Компания "Киевгаз" рассматривает две версии взрыва, прогремевшего в среду в жилом доме в Голосеевском районе столицы, сообщается на странице ПАО "Киевгаз" в Facebook.

    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    Отмечается, что в квартире была установлена только газовая плита. Представители компании провели предварительный осмотр ее и установили, что газовая плита не могла быть источником взрыва или утечки газа.

    "Предварительно сообщаем, что наиболее вероятной является одна из следующих версий: предметом взрыва мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; жительница квартиры могла совершить самоубийство", — говорится в сообщении.

    Сейчас специалисты компании проводят превентивные проверки газового оборудования в близлежащих домах.

    Напомним, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома. В результате погибла женщина.

    Полиция начала уголовное производство по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности относительно взрыва.

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