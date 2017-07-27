На Владимирской горке в Киеве собрались около 10 тысяч верующих

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В столице не зафиксировано случаев грубых нарушений общественного порядка в связи с запланированным в четверг крестным ходом УПЦ МП, сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

"На данное время в парке Владимирская горка находится около 10 000 верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", — сказал Крищенко.

По его словам, около 3500 правоохранителей обеспечивают беспрепятственное движение верующих к месту проведения торжественного молебна на Владимирской горке.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали офис ОУН в столице, который находится по маршруту крестного хода.

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