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    На Владимирской горке в Киеве собрались около 10 тысяч верующих

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (11)

    (обновлено: )20930
    Как сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников молебна и проверяют документы, удостоверяющие личность.
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В столице не зафиксировано случаев грубых нарушений общественного порядка в связи с запланированным в четверг крестным ходом УПЦ МП, сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

    День Крещения Руси. Инфографика
    РИА Новости Украина
    День Крещения Руси: два крестных хода и маршруты

    "На данное время в парке Владимирская горка находится около 10 000 верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", — сказал Крищенко.

    По его словам, около 3500 правоохранителей обеспечивают беспрепятственное движение верующих к месту проведения торжественного молебна на Владимирской горке.

    Напомним, ранее правоохранители заблокировали офис ОУН в столице, который находится по маршруту крестного хода.

    Смотрите также: Верующие сходятся к Владимирской горке в Киеве

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