Власти Киева рассказали, кто снес рынок "Лесной"

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Демонтаж временных сооружений возле станции метро "Лесная" в Киеве осуществила исполнительная служба района на решение суда, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Ни одно структурное подразделение Киевской городской государственной администрации — ни Департамент городского благоустройства, ни КП "Киевблагоустройство"— участия в этом демонтаже не принимало. Ситуация с данной территорией вызвала большую коллизию: земельный участок, на котором расположены незаконные временные сооружения, находился в аренде, и, соответственно, арендатор платил деньги за его аренду", — прокомментировал первый заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Тарас Панчий.

Арендатор подал в суд для освобождения земельного участка от самовольно установленных МАФов. Суд, в свою очередь, выдал решение о демонтаже временных сооружений, который и состоялся, резюмировал Панчий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля в Киеве по улице Киото снесли рынок возле метро "Лесная". МАФы уничтожили с помощью бульдозеров.

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