КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Коммунальщики Киева провели очистку канализационной сети в Оболонском районе столицы, вытащив очень неожиданные предметы, сообщается на сайте "Киевводоканала".

Среди таких предметов ножницы, лезвие, стекло, средства личной гигиены, детские игрушки, тряпки и даже мобильный телефон.

vodokanal.kiev.ua Коммунальщики показали "клады" из столичной канализации

"В целом с начала года только в трех районах столицы — Подольском, Оболонском и Шевченковском — возникло 740 засоров на дворовых сетях и 150 на уличных. Во время их прочистки наши сотрудники что только не находили: и корки от арбузов, и хлеб, и даже запчасти от "Москвича". Все эти предметы вместе с нечистотами движутся из жилых домов по канализационным сетям города. Цепочка может быть длиной более 3 тысяч километров", — рассказал начальник второго района эксплуатации канализационных сетей Владимир Щукин.

vodokanal.kiev.ua Коммунальщики показали "клады" из столичной канализации

В "Киевводоканале" напомнили, что "даже туалетную бумагу желательно бросать в помойку, не говоря уже о пищевых отходах, средствах личной гигиены, упаковке, губках и так далее".

vodokanal.kiev.ua Коммунальщики показали "клады" из столичной канализации

В "Киевводоканале" настоятельно призывают жителей столицы использовать унитазы по назначению, а не как помойки.

Как сообщалось ранее, в течение 25-27 июля специалисты ОАО "АК "Киевводоканал" будут проводить замену арматуры в сетях водоснабжения, в связи с чем в некоторых домах Подольского, Соломенского и Оболонского районов будет ограничено холодное водоснабжение.