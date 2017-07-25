Полиция завела дело из-за погрома рынка у метро "Лесная" в Киеве

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное дело из-за погрома неизвестными рынка возле станции метро "Лесная" в Киеве, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщили в полиции, в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице собралось около 100 человек и идут в направлении станции метро Лесная. На место происшествия немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

По прибытию правоохранители установили, что на улице Киото группа граждан с помощью тракторов и экскаватора пытались демонтировать забор и строения малой архитектурной формы (МАФ), в которых осуществлялась предпринимательская деятельность. В результате неизвестные повредили ограждение и четыре здания МАФов.

"Нарядами патрульной полиции и сотрудниками Деснянского управления полиции удалось локализовать группу активных граждан и предотвратить столкновение с лицами, которые осуществляли охрану территории рынка. На это время сторона, которая осуществляла демонтаж торговых точек, не предоставила полиции никаких разрешительных документов", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля в Киеве по улице Киото снесли рынок возле метро "Лесная". МАФы уничтожили с помощью бульдозеров.