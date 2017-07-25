Стало известно число проживающих в Киеве людей

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В украинской столице по состоянию на 1 июня проживает 2 миллиона 928 000 177 человек, информирует главное управление статистики в Киеве.

Согласно подсчетам, больше всего людей живет в Соломенском районе (370000 288 человек), а наименьшее — в Печерском (156000 436 человек).

Численность населения на 1 июня 2017 года и средняя численность в январе-мая 2017 года

Главное управление статистики в Киеве Численность населения на 1 июня 2017 года и средняя численность в январе-мая 2017 года.

Как сообщалось ранее, численность наличного населения Украины (без учета Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО в Донбассе —Ред.) по состоянию на 1 июня 2017 года составила 42 млн 482 тысяч человек.