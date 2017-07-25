"Буду стоять, пока не сдохну": боец АТО приковал себя к столбу возле Минобороны

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Участник боевых действий в зоне АТО во вторник в знак протеста приковал себя к столбу в Киеве перед зданием Минобороны. Об этом сообщает "Громадське".

hromadske.ua Боец АТО приковал себя к столбу возле Минобороны

По информации издания, Данило Турчин протестует из-за того, что его незаконно, по его мнению, исключили из состава 73-го Морского центра Сил специальных операций. Вместе с ним в акции участвуют еще трое военных.

"Буду стоять, пока не сдохну или пока не выполнят требования", — заявил протестующий.

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Издание указывает, что к бойцам вышел начальник Военной службы правопорядка Игорь Криштун. Ознакомившись с документами, чиновник заявил, что будет разбираться с ситуацией.

Турчин, в свою очередь, отказался прекращать акцию.

Напомним, полиция задержала двух участников перестрелки в Днепре, в результате которой два человека погибли и пятеро получили ранения.