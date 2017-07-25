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    Киев

    Киевляне бью тревогу: более недели стоит "бесхозная" фура с неприятным запахом

    (обновлено: )25511
    Как выяснилось, обеспокоенные киевляне вызвали инспекторов патрульной полиции. Те рассказали, что автомобиль проходит в деле по мошенничеству, а также числится в угоне.
    Фура более недели стоит в Киеве с нарушением ПДД
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Большой Окружной уже больше недели стоит никому не нужная фура, из которой вытекает жидкость с неприятным запахом неизвестного происхождения. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

    Обеспокоенные киевляне вызвали инспекторов патрульной полиции. Те рассказали, что автомобиль проходит в деле по мошенничеству, а также числится в угоне. Однако когда связались с владельцем, тот заявил, что фура ему не нужна. Следователь опечатал все двери, написал рапорт и уехали.

    Брошенная и никому не нужная фура так и продолжает стоять на дороге, нарушая ПДД, а ответственные органы никак не реагируют на обращения киевлян.

    Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.

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