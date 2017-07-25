Киевляне бью тревогу: более недели стоит "бесхозная" фура с неприятным запахом

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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Большой Окружной уже больше недели стоит никому не нужная фура, из которой вытекает жидкость с неприятным запахом неизвестного происхождения. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Обеспокоенные киевляне вызвали инспекторов патрульной полиции. Те рассказали, что автомобиль проходит в деле по мошенничеству, а также числится в угоне. Однако когда связались с владельцем, тот заявил, что фура ему не нужна. Следователь опечатал все двери, написал рапорт и уехали.

Брошенная и никому не нужная фура так и продолжает стоять на дороге, нарушая ПДД, а ответственные органы никак не реагируют на обращения киевлян.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.