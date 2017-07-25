В 25 школах Киева появятся электронные учебники

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Для 25 общеобразовательных школ Киева будут закуплены электронные учебники, сообщила начальник управления дошкольного общего, среднего и внешкольного образования Елена Бохно.

"В 2017-2018 учебном году планируется и дальше внедрять электронные учебники в школах столицы. Планируется закупить 770 электронных учебников для 5-х классов 25 школ, из них для 13 школ, которые были в прошлом году в пилотном проекте и еще 12 школ, участвующие в проекте в этом году”, — цитирует 44.ua Бохно.

По ее словам, на закупку электронных учебников из городского бюджета выделили 10 млн грн. Стоимость одного учебника составляет около 13 тыс. грн.

Также выделено 186 тыс. грн на приобретение программного обеспечения "Электронный учебник" для учебной программы 6-х классов. На приобретение компьютерной техники для учебных заведений выделено 8,2 млн грн.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на территории недействующего учебного заведения в Железном около Торецка Донецкой области охранник получил многочисленные осколочные ранения.