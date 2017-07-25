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25.07.201711:39
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    Киев

    В Киеве на Лесном массиве ночью бульдозерами снесли рынок - СМИ

    (обновлено: )16103
    Снос столичного рынка на Лесном массиве по улице Киото произошел ночью. Очевидцы сообщили, что сносили МАФы бульдозерами.
    Разгромленный рынок на Лесном массиве
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Лесном массиве в ночь на вторник был снесен рынок, располагавшийся по улице Киото.

    Как рассказали "Вестям" очевидцы, "погромщики орудовали на бульдозерах, а товар…забирали с собой".

    vesti-ukr.com
    Разгромленный рынок на Лесном массиве
    vesti-ukr.com
    Разгромленный рынок на Лесном массиве

    Ранее сообщалось, что коммунальные работники снесли местный рынок у метро "Славутич". Около 4:00 утра на рынок приехали тракторы и начали сносить торговые МАФы. Владельцы МАФов утверждали, что о сносе рынка их не предупредил.

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