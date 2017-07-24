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    Киев

    Часть домов в трех районах Киева временно оставят без воды

    (обновлено: )36
    В некоторых домах Подольского, Соломенского и Оболонского районов будет ограничено холодное водоснабжение в связи с заменой арматуры в сетях водоснабжения.
    Кухонный кран
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В течение 25-27 июля специалисты ОАО "АК "Киевводоканал" будут проводить замену арматуры в сетях водоснабжения, в связи с чем в некоторых домах Подольского, Соломенского и Оболонского районов будет ограничено холодное водоснабжение, сообщает в пресс-служба "Киевводоканала".

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    В частности, 25 июня в Подольском районе с 09:00 до 23:00 будет проводиться врезка арматуры диаметром 50 и 100 мм на ул. Константиновской, 68-А. В связи с этим будет прекращено водоснабжение Научно-исследовательского института, гостиницы и офисного центра (дома № 68, № 72, № 75).

    Также во вторник, 25 июля, в Соломенском районе планируется установка арматуры диаметром 40 мм на ул. Энергетиков, 3, поэтому с 09:30 до 16:00 прекратят водоснабжение 10 частных домов (№№ 1-10). В этот же день с 09:30 до 17:00 без воды останутся 10 домохозяйств на ул. Луганской, где планируется врезка арматуры диаметром 100 мм (№№ 1-5, №№ 2-14).

    В Оболонском районе будет проводиться замена арматуры диаметром 500 мм на углу улиц Маршала Малиновского и Иорданской. Поэтому с 09:30 26 июля до 6:00 27 июля прекратят водоснабжение пяти многоэтажных домов: № 30, № 36 — на ул. Маршала Малиновского, №№ 17-А, 19 и 19-А — на ул. Героев Сталинграда, также без воды на ул. Героев Сталинграда останутся кафе (№ 32) и почтовое отделение (№ 23-А).

    Ранее сообщалось, что в ряд домов Шевченковского и Печерского районов Киева ограничили поставку холодной воды из-за замены арматуры.

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